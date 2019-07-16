Видео: Новые подробности кражи рюкзака с 3,57 миллиона рублей из Maserati

В Петербурге ищут грабителей, которые выкрали три с половиной миллиона рублей из салона дорогой иномарки. Все произошло утром во вторник, 16 июля, в центре города. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. К припаркованному внедорожнику подходят двое. Один стоит в стороне, наблюдая, другой — без труда открывает дверь Maseratti, вытаскивает сумку с деньгами и не спеша они покидают место преступления. Сейчас эти кадры изучают следователи.

В полиции уверены, что задержать грабителей возможно — они оставили отпечатки пальцев. Заявление в полицию о похищенных миллионах написал один из профессоров петербургского ВУЗа. Но автомобиль, как выяснилось, ему не принадлежит. За рулем тоже был не он. Мы нашли адрес, по которому зарегистрирована машина, и настоящего хозяина Maserati, вернее, его хозяйку. Она, кстати, молодая актриса. Все подробности этой детективной истории — в нашем итоговом выпуске в полночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как воры обокрали ювелирный магазин в Ленинградской области на 20 миллионов рублей.