Маршрут Беллинсгаузена и Лазарева повторят в честь 200-летия открытия Антарктиды

, 14:24 Эфирная новость 30

Курс на Антарктиду и Арктику взяла учебная яхта «Русь».

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Фото, видео : UIG/TASS, Пятый канал

Из Кронштадта стартовала уникальная историческая экспедиция. 200 лет спустя по следам двух парусников «Востока» и «Мирного» — курс на Антарктиду и Арктику взяла учебная яхта «Русь». Экипаж намерен точь-в-точь повторить маршрут экспедиции двух русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева, совершивших Великое географическое открытие — и доказавших существование шестого материка на планете.

Кто решился снова пройти невероятно трудный путь к загадочному континенту — расскажет Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возвращении из полярной экспедиции арктического плавучего университета. Ученые и студенты из 11 стран работали в Белом, Баренцевом, Норвежском морях и на Шпицбергене.

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