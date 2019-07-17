«Не умничайте»: Виктория Боня защитила дочь от нападок хейтеров

Известная российская модель и телеведущая Виктория Боня редко выкладывает видео с участием своей семилетней дочери Анджелины в Instagram. Однако, когда светская львица все-таки решает поделиться успехами своей малышки, публикации набирают большое количество лайков и комментариев.

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Пользователи в восторге от талантов наследницы теледивы: она хорошо разговаривает на нескольких языках, превосходно держится перед камерой и, как выяснилось, нисколько не боится ездить верхом. На своей странице в соцсети Боня опубликовала ролик, на котором Анджелина рассказывает, как прокатилась на лошади галопом и даже не держалась за седло.

Способности девочки вызвали восхищение у многих подписчиков.

«Шикарный ребенок! Не избалованный, и я восхищаюсь ее способностью переключать языковые коды! Браво!»

«Куколка маленькая на лошади! Настоящий ангелочек!»

«Обожаю эту девчонку! Воспитанная, красивая, умная, харизматичная. Золотая середина. С душой. Обожаю», — написали фолловеры.

Однако без критики, как всегда, не обошлось, пишут Дни.ру.

« Сводите дочку на тройку профессиональных занятий в нормальный клуб. Она ведь даже повод не умеет держать, потом так и будет ездить, как в деревне », — посоветовал один из пользователей.

Впрочем, заботливая мать не стала игнорировать комментарии хейтеров. Она нашла, чем ответить злопыхателю и тут же обрела поддержку в лице других фанатов.

« Не умничайте. Ей-богу смешно. <.> Смешно, что вы сделали вывод, как она держит повод из видео, где она уже просто сидит и болтает. Думаю, она даже вас может научить как держать поводья и многому другому », — возмутилась звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты поддержали похудевшую Викторию Боню.