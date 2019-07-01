«Лучше худые, чем сардельками»: Фанаты поддержали похудевшую Викторию Боню

Виктория Боня опубликовала в Instagram новое фото. На нем модель выглядит очень худой. Очевидно, Боня всерьез переживает по этому поводу.

«Не нужно писать про худые ноги, я сама все знаю», — подписала пост Виктория, сопроводив текст печальным эмодзи.

Instagram @victoriabonya