«Лучше худые, чем сардельками»: Фанаты поддержали похудевшую Викторию Боню

Виктория Боня опубликовала в Instagram новое фото. На нем модель выглядит очень худой. Очевидно, Боня всерьез переживает по этому поводу.
Поклонники звезды некоторое время назад отметили, что Виктория Боня сильно похудела. Сейчас ее состояние больше напоминает анорексию, нежели стройность. Экс-участница «Дома-2» вызвала у фанатов тревогу по поводу своего здоровья. Вес знаменитости возвращается с трудом. Боня до сих пор выглядит на снимках слишком худой.
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Однако некоторым фанатам изменения во внешности звезды нравятся.
«Худые ноги многим не дают покоя, потому что в основном у всех толстые ноги»;
«Мне часто говорят, что нужно поправиться. Раньше я парилась, а сейчас мне просто наплевать»;
«Пусть лучше будут худыми, чем сардельками», — поддержали звезду подписчики.
Фотографию с худыми ногами Виктория Боня выложила из ресторана, где провела вечер в компании друзей. Может быть, такие посиделки смогут вернуть ей прежнюю фигуру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня сразила поклонников фото без макияжа.