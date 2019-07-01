«Лучше худые, чем сардельками»: Фанаты поддержали похудевшую Викторию Боню

, 15:45 Фото 1 261

Экс-участница «Дома-2» переживает из-за недобора в весе.

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Фото, видео : Instagram @victoriabonya

Виктория Боня опубликовала в Instagram новое фото. На нем модель выглядит очень худой. Очевидно, Боня всерьез переживает по этому поводу.

«Не нужно писать про худые ноги, я сама все знаю», — подписала пост Виктория, сопроводив текст печальным эмодзи.

Instagram @victoriabonya

Поклонники звезды некоторое время назад отметили, что Виктория Боня сильно похудела. Сейчас ее состояние больше напоминает анорексию, нежели стройность. Экс-участница «Дома-2» вызвала у фанатов тревогу по поводу своего здоровья. Вес знаменитости возвращается с трудом. Боня до сих пор выглядит на снимках слишком худой.

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Однако некоторым фанатам изменения во внешности звезды нравятся.

«Худые ноги многим не дают покоя, потому что в основном у всех толстые ноги»;

«Мне часто говорят, что нужно поправиться. Раньше я парилась, а сейчас мне просто наплевать»;

«Пусть лучше будут худыми, чем сардельками», — поддержали звезду подписчики.

Фотографию с худыми ногами Виктория Боня выложила из ресторана, где провела вечер в компании друзей. Может быть, такие посиделки смогут вернуть ей прежнюю фигуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня сразила поклонников фото без макияжа.

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