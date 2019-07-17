Водитель сбил инспектора ДПС и рабочего в Москве

, 9:26 71

Инцидент произошел ночью 17 июля на 90-м километре МКАД. Пострадавшие госпитализированы.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Автолюбитель сбил инспектора ГИБДД и дорожного рабочего в Москве. Инцидент произошел ночью 17 июля на 90-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Полицейский, закончив оформлять ДТП, убирал элементы ограждения с проезжей части. Именно в этот момент водитель Hyundai по невыясненной пока причине сбил инспектора, а также сотрудника ГБУ «Гормост», выполнявшего ремонтные работы на данном участке.

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Автолюбителя доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено в отношении сбившего двух пешеходов сына чиновника.

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +12°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

10:52
Почему группа «Блестящие» не может вернуть былую популярность
10:45
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
10:39
«Все в порядке у него»: Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии здоровья отца
10:30
Источник сообщил о задержании главы астраханского Минстроя
10:16
Видео: Человек-паук шокирует пассажиров петербургского метро
10:04
Видео: Жители ставропольского села пожаловались на «розовый ручей»

Сейчас читают

«Не умничайте»: Виктория Боня защитила дочь от нападок хейтеров
«Ночь безумия»: Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения
Фото: Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги