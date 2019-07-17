Водитель сбил инспектора ДПС и рабочего в Москве

Автолюбитель сбил инспектора ГИБДД и дорожного рабочего в Москве. Инцидент произошел ночью 17 июля на 90-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Полицейский, закончив оформлять ДТП, убирал элементы ограждения с проезжей части. Именно в этот момент водитель Hyundai по невыясненной пока причине сбил инспектора, а также сотрудника ГБУ «Гормост», выполнявшего ремонтные работы на данном участке.

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Автолюбителя доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено в отношении сбившего двух пешеходов сына чиновника.