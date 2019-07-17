Видео: Потасовка с участием россиян произошла в аэропорту в Греции

Потасовка с участием российских туристов произошла в аэропорту в греческих Салониках. По предварительным данным, речь идет о конфликте между пассажирами рейса «Салоники — Волгоград», который должна была выполнить авиакомпания Ellinair, и сотрудниками воздушной гавани.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как некий мужчина очень грубо общается с туристами и в какой-то момент даже начинает их расталкивать. Предположительно, причиной потасовки стала значительная задержка вылета самолета в Россию.

Как рассказали 5-tv.ru в Генеральном консульстве РФ в Салониках, россияне действительно до сих пор находятся в аэропорту, хотя рейс в Волгоград должен был вылететь еще накануне. В аэропорту дежурит сотрудник российского консульства и пытается разрешить ситуацию. Однако о конфликте между туристами и сотрудниками воздушной гавани пока ничего не известно.

«Вроде было задержание», — сказали в консульстве.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет сообщением «Москва — Кишинев» вернулся в «Домодедово» из-за неполадок.