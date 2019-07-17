«Угнала тебя!»: Гарик Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги

Резидент телепроекта Comedy Club Гарик Харламов не устает радовать своих подписчиков в Instagram забавными роликами. Недавно юморист выложил видео, в котором высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги.

«На злобу дня», — подписал коротко ролик Харламов.

Леди Гагу обвиняют в том, что она увела Купера от российской супермодели Ирины Шейк. Россиянки атаковали аккаунт Гаги в Instagram. Поклонницы Ирины возмущены, что певица разрушила семейное счастье соотечественницы. Поддержать русскую модель решил и Гарик Харламов.

Начинается ролик с кадров фильма «Звезда родилась», где, говорят, и сблизились актер и певица. Герой Купера приглашает на сцену героиню Гаги, которая у микрофона начинает петь хит Ирины Аллегровой «Угнала тебя». Затем кадр сменяется другим. На диване сидит Ирина Шейк и голосом Ларисы Гузеевой говорит знаменитое ругательство телеведущей.

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Поклонники по достоинству оценили творчество Харламова и оставили на странице множество комментариев. Видео меньше чем за сутки собрало более миллиона лайков.

«Вот это поворот😂😂😂 Гарик, ты как всегда жжешь»;

«Это огнище!»

«Ребята, третья банка огурцов взрывается от смеха»;

«Хохочу, не могу😂😂😂», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пережившая разрыв Шейк поделилась сексуальным фото.