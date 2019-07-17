Марк Цукерберг — основатель Facebook, бизнесмен и долларовый миллионер — заявил о желании приобрести Калининградскую область. Свой выбор предприниматель мотивирует тем, что на территории региона родились такие звезды науки, как исследователь ядерной физики Рудольф Позе, философ Иммануил Кант и математик Карл Нейман. Об этом сообщает «Караван».

«Мне тут сказали, что сейчас РФ столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Узнав об этом, я решил попросить рассмотреть возможность продать мне эту территорию. На ней мы создадим новое уникальное государство, которое сможет стать научной и культурной цитаделью и построить новое будущее для всей планеты» , — делится планами Цукерберг.

Пользователи соцсетей не смогли удержаться от комментариев по данному поводу. Некоторые предлагали бизнесмену купить вместо Калининградской области территории, где проживают сами.

«Блин, когда Саратов кто-нибудь купит?»

«Может в нагрузку возьмет Орловскую область?»

«Лучше Екатеринбург!»

«Пусть кто-нибудь Сызрань купит!»

«Ульяновскую область пусть заберет!» — пишут россияне.

Другие юзеры предпочли пофантазировать на тему того, как будет называться новая территория, выкупленная Цукербергом.

«Будет Цукерова область?»

«Цукерград и Цукерградская область!»

«Кенигсберг переименуют в Цукерберг!» — шутят интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Цукерберг определился с названием собственной криптовалюты.