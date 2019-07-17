Марк Цукерберг — основатель Facebook, бизнесмен и долларовый миллионер — заявил о желании приобрести Калининградскую область. Свой выбор предприниматель мотивирует тем, что на территории региона родились такие звезды науки, как исследователь ядерной физики Рудольф Позе, философ Иммануил Кант и математик Карл Нейман. Об этом сообщает «Караван».
Пользователи соцсетей не смогли удержаться от комментариев по данному поводу. Некоторые предлагали бизнесмену купить вместо Калининградской области территории, где проживают сами.
«Блин, когда Саратов кто-нибудь купит?»
«Может в нагрузку возьмет Орловскую область?»
«Лучше Екатеринбург!»
«Пусть кто-нибудь Сызрань купит!»
«Ульяновскую область пусть заберет!» — пишут россияне.
Другие юзеры предпочли пофантазировать на тему того, как будет называться новая территория, выкупленная Цукербергом.
«Будет Цукерова область?»
«Цукерград и Цукерградская область!»
«Кенигсберг переименуют в Цукерберг!» — шутят интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Цукерберг определился с названием собственной криптовалюты.