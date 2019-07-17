Зеленскому «в рассрочку» предложили купить Крым у России

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Петицию с такой просьбой за четыре дня подписали 12 украинцев.

Фото : Sergii Kharchenko / www.globallookpress.com

На официальном сайте Президента Украины — Владимира Зеленского — опубликовали новую петицию. Автор коллективной просьбы предлагает украинскому лидеру выкупить полуостров Крым «в рассрочку». Также инициатор планируемой сделки предлагает поступить и с территорией Донбасса.

«Необходимо договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым», —пишет автор просьбы.

Он отметил, что от Владимира Зеленского «все люди» ждут «смелое решение». Петицию за четыре дня подписали 12 человек.

Территория Крыма вошла в состав России в марте 2014 года после референдума. В ходе всенародного голосования 96,77% жителей Республики Крым выступили за присоединения полуострова к РФ. В Кремле считают, что Крым стал российским правомерно — в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В отношении самопровозглашенных ЛНР и ДНР власти Киева в апреле 2014 года объявили военную кампанию. Жертвами вооруженных действий на территории республик, по информации ООН, стали порядка 13 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что окружение Владимира Зеленского пытается изолировать его от внешнего мира.

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