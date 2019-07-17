Зеленскому «в рассрочку» предложили купить Крым у России

На официальном сайте Президента Украины — Владимира Зеленского — опубликовали новую петицию. Автор коллективной просьбы предлагает украинскому лидеру выкупить полуостров Крым «в рассрочку». Также инициатор планируемой сделки предлагает поступить и с территорией Донбасса.

«Необходимо договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. Также можно выкупить Крым» , —пишет автор просьбы.

Он отметил, что от Владимира Зеленского «все люди» ждут «смелое решение». Петицию за четыре дня подписали 12 человек.

Территория Крыма вошла в состав России в марте 2014 года после референдума. В ходе всенародного голосования 96,77% жителей Республики Крым выступили за присоединения полуострова к РФ. В Кремле считают, что Крым стал российским правомерно — в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В отношении самопровозглашенных ЛНР и ДНР власти Киева в апреле 2014 года объявили военную кампанию. Жертвами вооруженных действий на территории республик, по информации ООН, стали порядка 13 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что окружение Владимира Зеленского пытается изолировать его от внешнего мира.