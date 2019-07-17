София Ротару «отвергла» поклонника, пытавшегося поцеловать ее после концерта

София Ротару недавно выступила на закрытии 28-го международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». Певица не приезжала на витебский фестиваль уже много лет, поэтому публика с нетерпением ждала появления звезды.

София Михайловна исполнила свои самые известные хиты, порадовав собравшихся поклонников. После концерта фанаты с букетами выстроились в огромную очередь перед сценой. Каждый хотел вручить цветы любимой артистке лично.

Ротару с радостью принимала букеты и в ответ обнимала поклонников, некоторых даже поцеловала в щеку. Однако последнему фанату София Михайловна отказала. Мужчину, пытавшегося ее поцеловать, она оттолкнула, пишут 7дней.ру.

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После этого инцидент стали бурно обсуждать в сети, а Софию Михайловну обвинили в высокомерии. Однако говорят, что певица хорошо знакома с тем фанатом. Он якобы слишком настойчив и на каждом концерте пытается добиться ее внимания во что бы то ни стало.

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