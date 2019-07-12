«Целовались, пока не зашло солнце»: Буйнов вспомнил жаркую ночь в Петербурге

, 17:54 Эксклюзивное видео 28

Певец 11 июля выступил на музыкальном фестивале «Белые ночи».

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Фото, видео : ТАСС/Прокофьев Вячеслав, Пятый канал

В Санкт-Петербурге в самом разгаре международный фестиваль «Белые ночи». В этом году мероприятие проходит с 11 по 13 июля в Ледовом дворце.

Традиционно фестиваль посещают не только отечественные, но и зарубежные исполнители. В 2019 году среди гостей «Белых ночей» можно увидеть Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Loboda, группу «Земляне» и многих других. А среди иностранных исполнителей — Джосс Стоуна, Криса Нормана, Level 42, Бонни Тайлер и других.

Второй день фестиваля полностью посвящен творчеству Аллы Пугачевой. Песни Примадонны исполнят Григорий Лепс, Александр Буйнов, Светлана Лобода и Ирина Дубцова.

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Александр Буйнов поделился с 5-tv.ru впечатлениями от концерта в первый день.

«Восторг — одним словом. Пожалуй, Санкт-Петербург — это единственное место, где может проводиться фестиваль „Белые ночи“», — рассказал певец.

Буйнов даже вспомнил трогательный момент из своей жизни.

«Одну белую ночь я вспоминаю из далекой юности, когда мы с девушкой сидели в подъезде и целовались, пока не зашло солнце. Это была лучшая белая ночь», — с улыбкой рассказал популярный исполнитель.

Последний день фестиваля посвящен жанру рок-музыки. Выступать на сцене будут группа «Земляне», Марк Фарнер, Бонни Тайлер и Крис Норман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фестиваль «Белые ночи» проведет Максим Галкин.

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