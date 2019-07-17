Школьника из Мурманска забыли в автобусе после смены в лагере под Краснодаром

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Прокуратуры Краснодарского края и Мурманской области инициировали проверку соблюдения законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления детей.

Фото : tourister.ru / poduruev.petr

Первоклассника из Мурманска, отдыхавшего с сестрой в детском лагере в Туапсинском районе Краснодарского края, забыли в автобусе после смены. Семилетний мальчик заснул по пути на вокзал и не смог сесть в поезд.

Ребенок чудом выбрался из пустого закрытого автобуса и в ближайшем магазине попросил помощи у взрослых. Юный мурманчанин остался в чужом городе один, не имея при себе вещей и телефона. При этом его сестра благополучно добралась до дома 14 июля.

Мальчика поначалу отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. В данный момент он находится в другом детском лагере «Юбилейный». Руководство детского учреждения планировало отправить ребенка домой, но позднее было принято решение продлить ему отдых еще на одну смену.

Мать первоклассника сейчас добивается, чтобы ее сына вернули в родной город. Прокуратура Краснодарского края выясняет обстоятельства произошедшего. В надзорном ведомстве отметили, что ответственность за ребенка несут сопровождающие его лица. Заниматься возвращением мальчика домой будет администрация Туапсинского района.

Прокуратура Мурманской области также разбирается в случившемся. Инициирована проверка соблюдения законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления детей, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей. Массовое отравление было зафиксировано в одном из санаториев на полуострове.

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