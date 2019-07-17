Видео: В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

Более тридцати детей, младшему из которых семь лет, оказались на больничной койке. Трое с диагнозом «острая интоксикация» были доставлены в реанимацию. Среди пострадавших есть и взрослые. У всех пациентов схожие симптомы — рвота и диарея. Причины отравления пока неизвестны.

Об инциденте в санатории «Лучистый» стало известно 16 июля. Родители отдыхающих детей бьют тревогу. А вот руководство считает, что поводов для паники нет. Сейчас в здравнице работают специалисты из Роспотребнадзора. Всего в лагере отдыхают 700 детей. Однако за медицинской помощью обратилась лишь группа приехавшая в «Лучистый» из Казани.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пять иностранных туристов заявили об отравлении в гостинице «Космос».