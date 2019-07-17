Видео: В Кирове горел «Макдональдс»

В Кирове произошел пожар в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на Октябрьском проспекте.

Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в социальных сетях. На кадрах виден густой темный дым, вырывающийся из здания фастфуда. По предварительной информации, все посетители успели покинуть помещение. Инцидент произошел в самом центре города, рядом находится парк. Причина возгорания и его последствия уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Санкт-Петербурга, где произошел пожар на территории Балтийского завода.