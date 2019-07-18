Видео: Сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа

В Волгограде задержали группу расхитителей багажа. Восемь сотрудников городского аэропорта имели доступ к грузовым отсекам самолетов. Там они и воровали личные вещи пассажиров: ювелирные изделия и дорогостоящую технику. Сбывать краденое помогала знакомая одного из преступников. За небольшую комиссию она сдавала вещи в ломбард.

«Чем он занимается?»

«Сбывает мне золото, которое я продаю»

«Откуда он берет данное золото?»

«С работы выносит», — таким был диалог оперативника и знакомая одного из задержанных.

Полицейские обнаружили тайники, где временно хранилось похищенное имущество. По предварительным оценкам, сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. Суд уже заключил под стражу двоих фигурантов дела, один отправлен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Их проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что работа аэропорта в Саратове приостановлена после инцидента с самолетом.