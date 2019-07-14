Работа аэропорта в Саратове приостановлена после инцидента с самолетом

, 20:35 125

14 июля прибывший из Сургута пассажирский борт выкатился за пределы ВПП после посадки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал

Прием и отправление рейсов в саратовском аэропорту «Центральный» приостановлены после инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отменены два рейса в московский «Шереметьево», еще два вылета в столицу задержаны. Кроме того, отложен вылет в Сургут. Об этом свидетельствую данные онлайн-табло воздушной гавани.

Днем в воскресенье, 14 июля, прибывший из Сургута Як-42 с 110 пассажирами съехал с ВПП после посадки в саратовском аэропорту. Никто из них не пострадал. Все обстоятельства авиаинцидента изучают в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из аэропорта Саратова.

Работа аэропорта в Саратове приостановлена после инцидента с самолетом

1/3

Пятый канал

2/3

Пятый канал

3/3

Пятый канал

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +9°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

21:39
Дебютант РПЛ «Тамбов» уступил «Зениту» в Петербурге
21:28
Россельхознадзор обнаружил утаивание вспышек опасных заболеваний у животных в РФ
21:19
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом в Башкирии
21:11
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива приобретению Турцией С-400
20:49
«Ответ бывшему»: Собчак и Богомолов записали пикантное видео
20:39
Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, два человека погибли

Сейчас читают

Астрологи назвали 10 идеальных союзов по знаку зодиака
«Восхитительные коленки»: Пегова похвасталась фото с пляжа
«Младенец с картин Леонардо»: Наталья Штурм похвасталась маленьким внуком

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги