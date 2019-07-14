Работа аэропорта в Саратове приостановлена после инцидента с самолетом

Прием и отправление рейсов в саратовском аэропорту «Центральный» приостановлены после инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отменены два рейса в московский «Шереметьево», еще два вылета в столицу задержаны. Кроме того, отложен вылет в Сургут. Об этом свидетельствую данные онлайн-табло воздушной гавани.

Днем в воскресенье, 14 июля, прибывший из Сургута Як-42 с 110 пассажирами съехал с ВПП после посадки в саратовском аэропорту. Никто из них не пострадал. Все обстоятельства авиаинцидента изучают в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из аэропорта Саратова.