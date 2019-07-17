«Прямо сирена!» — отдохнувшая Шпица в купальнике попрощалась с морем

, 21:24 Фото 5

Российская кинозвезда рассказала о последнем дне на турецком курорте.

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Фото, видео : Instagram @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица порадовала поклонников заключительным отпускным снимком с турецкого побережья.

На фото артистка позирует в купальнике у воды, сидя на песке. В подписи к публикации Екатерина рассказала, как провела время с сыном.

«Нам очень повезло с погодой, в этот раз было не так жарко, как обычно, говорят: 30 градусов вместо привычных 38! И сегодняшнее купание в пасмурный день было прекрасным и нежным, как теплое молоко», -  написала Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Фоловеры осыпали актрису комплиментами в комментариях:

«Красивая какая девушка! 😍😍😍»;

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«Миллионы мужчин готовы упасть к вашим ногам ...»;

«Здорово! Красота и счастье! 👍🌹❤️»;

«❤️❤️❤️❤️❤️ Модель 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼»;

«🔥🔥🔥хорошо выглядишь🔥🔥🔥»;

«Прямо сирена».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подтянутой фигуре Шпицы, которая не забывала о тренировках во время отпуска.

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