«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок

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Актриса опубликовала в Instagram фото из отеля в Турции.

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Фото, видео : Instagram @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильмам «Экипаж» и «Завтрак у папы», может похвастаться безупречной фигурой. Звезда следит за своим телом и не забывает делать физические упражнения даже на отдыхе. Сейчас артистка находится в Турции, но и там она находит время для тренировок. Бутылки — вместо гантель, купальник — вместо спортивного костюма, ковер на полу — вместо специально коврика, и вот уже обычный номер в отеле превратился в настоящий фитнес-зал.

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На своей странице в Instagram Шпица опубликовала фото, на котором продемонстрировала результат занятий спортом. На снимке светская львица позирует в купальнике синего цвета, который акцентирует внимание на всех достоинствах ее фигуры.

Instagram @katerinashpitsa
Часть поклонников сошлись во мнении, что теледива выглядит идеально, а многие даже признались, что завидуют силе воли любимой артистки.

«Красотка! В одежде и на экране такая хрупкая!»

«Катенька, у Вас суперская сила воли и отличная фигура!»

«Просто красотка, у меня на работе все знают: Катерина идеал», — написали фолловеры.

Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые решили, что звезда перестаралась и превратилась в настоящего качка.

«На бодибилдершу похожа».

«Как накачалась!»

«Ого, как накачалась, чересчур», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Шпица совершила алкогольный каминг-аут.

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