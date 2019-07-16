«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по фильмам «Экипаж» и «Завтрак у папы», может похвастаться безупречной фигурой. Звезда следит за своим телом и не забывает делать физические упражнения даже на отдыхе. Сейчас артистка находится в Турции, но и там она находит время для тренировок. Бутылки — вместо гантель, купальник — вместо спортивного костюма, ковер на полу — вместо специально коврика, и вот уже обычный номер в отеле превратился в настоящий фитнес-зал.

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На своей странице в Instagram Шпица опубликовала фото, на котором продемонстрировала результат занятий спортом. На снимке светская львица позирует в купальнике синего цвета, который акцентирует внимание на всех достоинствах ее фигуры.