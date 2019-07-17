Фото: Звезда Comedy Woman высмеяла свое худое тело

Участница юмористического шоу Comedy Woman с иронией подошла к демонстрации своей худобы, пишет Teleprogramma.pro.
Телезвезда отдыхает на Шри-Ланке вместе с Марией Горбань. Девушки непринужденно рассказывают о своем отпуске на берегу океана. На своей странице в Instagram Сысоева показала подписчикам свой номер. На снимке она позирует в купальнике, лежа на кровати.
Фолловеры оценили самоиронию девушки и поддержали шутливый настрой «Наденьки из Камеди».
«Кошачье бревнышко»;
«Милые кости👌»;
«Самостеб — вышка🤟❣»;
«Какая изящная коряга🔥🔥🔥🔥🔥»;
«🔥🔥🔥красива! И с юмором! 🔥🔥🔥».
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о точеной фигуре Марии Горбань.