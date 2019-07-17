Фото: Звезда Comedy Woman высмеяла свое худое тело

, 22:49 Фото 17

Надежда Сысоева иронично преподнесла себя поклонникам.

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Фото, видео : Instagram @inadenka

Участница юмористического шоу Comedy Woman с иронией подошла к демонстрации своей худобы, пишет Teleprogramma.pro.

Телезвезда отдыхает на Шри-Ланке вместе с Марией Горбань. Девушки непринужденно рассказывают о своем отпуске на берегу океана. На своей странице в Instagram Сысоева показала подписчикам свой номер. На снимке она позирует в купальнике, лежа на кровати.

«Вся мебель в этом отеле привезена с Бали. Даже это бревно 😜», — подписала фото автор, намекая на себя.

Instagram @inadenka

Фолловеры оценили самоиронию девушки и поддержали шутливый настрой «Наденьки из Камеди».

«Кошачье бревнышко»;

«Милые кости👌»;

«Самостеб — вышка🤟❣»;

«Какая изящная коряга🔥🔥🔥🔥🔥»;

«🔥🔥🔥красива! И с юмором! 🔥🔥🔥».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о точеной фигуре Марии Горбань.

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