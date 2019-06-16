«Шикарные булочки!»: звезда «Кухни» Горбань раззадорила фанатов фото в купальнике

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Сен-Тропе. На снимке актриса спускается в бассейн.

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«Утро», — подписала она публикацию.

Разумеется, больше всего в этом фото поклонников артистки поразили не шикарные виды французской коммуны, а фигура 32-летней Горбань в купальнике.

«Шикарные булочки!» — не сдержался один из них.

«Четкая!» — добавил другой.

«Красотка!» — прокомментировал еще один пользователь.

«Вот это фигура!» — отметил очередной юзер.

«Ну вот! Мы к ней всей душой, а она к нам попой…» — пошутил подписчик.

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