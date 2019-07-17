Жуткое видео: В Сочи автомобиль насмерть сбил двоих людей (18+)

Смертельное ДТП произошло в Сочи. Трагедия случилась поздно вечером в среду, 17 июля.

По предварительной информации, на улице Каспийской автомобиль сбил двух человек, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Предположительно, пешеходы переходили через дорогу спиной к едущей машине. На кадрах с места происшествия видно, что экстренные службы пытались реанимировать одного из них, однако сделать это им не удалось.

Попавшие под колеса автомобиля женщина 1964 года рождения и мужчина, личность которого пока не установлена, скончались на месте ДТП. Обстоятельства и детали происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель сбил инспектора ДПС и рабочего в Москве.