Культовый сериал «Сплетница» готовят к перезапуску

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Созданием ремейка занимается новая стриминговая платформа HBO.

Фото : Кадр из сериала "Сплетница"

Хорошая новость для сериаломанов: анонсирован перезапуск культового сериала «Сплетница»! Съемками займется стриминговая платформа HBO Max, которая начнет свою работу уже весной 2020 года.

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В работе уже находятся десять эпизодов. Сюжет будет строиться вокруг новых персонажей — впрочем, они тоже будут представлять элиту Манхеттена. Появятся ли в перезапущенной «Сплетнице» старые герои и будет ли как-то развиваться история уже полюбившихся публике изначальных персонажей, неизвестно. Зато есть информация о том, что создатели оригинального сериала в новом проекте выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров покинул проект.

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