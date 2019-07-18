Ксения Собчак нашла «горячие» журналы с азиатками в уборной Ильи Варламова

YouTube-шоу Ксении Собчак давно славится определенной степенью скандальности. Журналистка нередко оставляет в выпусках программы весьма эпатажные сцены. Так произошло и во время съемок интервью с российским блогером Ильей Варламовым, сообщает издание Teleprogramma.pro.

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Во время визита в рабочий офис блогера Собчак заглянула в туалетную комнату — по ее словам, исключительно по зову физиологии. Именно там телеведущая обнаружила азиатские журналы пикантного содержания. Прихватив издания для взрослых с собой, Ксения вышла в коридор и упрекнула Варламова в извращенных пристрастиях.

В свою очередь Варламов высказал свое недовольство — по его словам, они с Собчак договаривались о том, что ведущая «не будет никуда заходить», а уборная стала единственным местом, откуда не убрали непристойную печатную продукцию. Однако блогер все же объяснил, откуда в его офисе взялась продукция категории 18+.

«Однажды я просто привез их из Японии, а потом они как-то начали увеличиваться в количестве. Видимо, кто-то, кто там бывает, привозит их и складывает», — заявил блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак опозорилась, сделав восемь ошибок в семи предложениях.