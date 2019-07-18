Ксения Собчак нашла «горячие» журналы с азиатками в уборной Ильи Варламова

, 3:42 98

Эротический глянец теледива отыскала в туалете популярного блогера во время съемок своего шоу.

Фото : ТАСС / Михаил Метцель

YouTube-шоу Ксении Собчак давно славится определенной степенью скандальности. Журналистка нередко оставляет в выпусках программы весьма эпатажные сцены. Так произошло и во время съемок интервью с российским блогером Ильей Варламовым, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Во время визита в рабочий офис блогера Собчак заглянула в туалетную комнату — по ее словам, исключительно по зову физиологии. Именно там телеведущая обнаружила азиатские журналы пикантного содержания. Прихватив издания для взрослых с собой, Ксения вышла в коридор и упрекнула Варламова в извращенных пристрастиях.

В свою очередь Варламов высказал свое недовольство — по его словам, они с Собчак договаривались о том, что ведущая «не будет никуда заходить», а уборная стала единственным местом, откуда не убрали непристойную печатную продукцию. Однако блогер все же объяснил, откуда в его офисе взялась продукция категории 18+.

«Однажды я просто привез их из Японии, а потом они как-то начали увеличиваться в количестве. Видимо, кто-то, кто там бывает, привозит их и складывает», — заявил блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак опозорилась, сделав восемь ошибок в семи предложениях.

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +9°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

4:49
Для борьбы с «перекупщиками» Екатерининский дворец ограничит продажу билетов
4:24
СМИ: Актриса Дженнифер Лоуренс все-таки пригласит родителей на свою свадьбу
4:02
В России может появиться «черный» список приемных родителей
3:42
Ксения Собчак нашла «горячие» журналы с азиатками в уборной Ильи Варламова
3:19
Суд продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам
3:00
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Сейчас читают

Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!
Фото жены Дмитрия Тарасова в платье с распродажи раскритиковали в сети
Что можно и нельзя делать в Афанасьев день — 18 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги