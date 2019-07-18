Видео: В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

, 7:42 Эфирная новость 25

Турция призывает США отменить решение об отказе в поставках ей истребителей-бомбардировщиков F-35 и исключении ее из программы по их производству.

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Фото, видео : imago images / Xinhua, 5-tv.ru

Односторонний и незаконный шаг. Так в Турции прокомментировали решение Вашингтона исключить ее из программы поставок истребителей F-35.

В США заявили, что продажа самолетов не совместима с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Впрочем, эти объяснения Анкару не устроили. В МИДе страны подчеркнули, что не раз предлагали американской стороне создать при участии НАТО рабочую группу для решения конфликта. Но инициатива так и осталась без ответа.

Поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля. В Анкаре договор о покупке наших С-400 назвали самым важным в истории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США не знают, куда деть не проданные Турции истребители F-35.

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