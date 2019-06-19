В эскимо обнаружили пальмовое масло

Семь российских производителей эскимо на палочке прошли экспертизу всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

По итогам проверки эксперты негосударственной организации внесли в черный список мороженое «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство». Последнее на 70% состоит из заменителя молочного жира на основе пальмового масла. В «Коровке из Кореновки» специалисты выявили глазурь, которая изготовлена из заменителя масла какао. Пальмовое и кокосовое масла вместо шоколада использовали производители «Чистая линия» и «Снежное лакомство».

Лучшим по итогам экспертизы было признано эскимо «Выбор Кремля», в лидера — «Свитлогорье» и «ГОСТовский пломбир».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучшем квасе от российских производителей.