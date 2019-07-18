Первые кадры новых серий культового мультфильма «Рик и Морти» попали в сеть

, 7:22 Фото 21

Пользователи могут посмотреть на кадры из двух сцен нового сезона мультсериала.

Фото : Кадр из м/с "Рик и Морти"

Фанаты мультсериала «Рик и Морти» ликуют — в сети появились первые кадры новых выпусков о приключениях любимых героев! Два изображения опубликовало издание Entertainment Weekly.

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Примечательно, что на обоих кадрах присутствует только Рик. В первом кадре он с блаженствующим видом идет через залитое закатным светом поле диковинных растений. За спиной у героя можно увидеть озеро и пришвартованный на берегу аппарат, на котором, вероятно, он и прибыл в это место.

Кадр из м/с «Рик и Морти»

На втором кадре Рик окружен полукиборгами с головами крокодилов и трехпалыми когтистыми конечностями. На земле лежит выведенный из строя робот, рядом разбросаны обломки какой-то техники и виднеется бесчувственное тело одного из окруживших его существ.

Кадр из м/с «Рик и Морти»

Как обещает транслирующий сериал канал Adult Swim, премьера новых выпусков состоится в ноябре 2019 года. Известно, что было заказано 70 новых серий — это дает поклонникам «Рика и Морти» основания полагать, что свет увидят семь новых сезонов.

Ранее 5-tv.ru писал о мировой премьере еще одного ожидаемого мультфильма — в прокат вышел обновленный «Король лев».

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