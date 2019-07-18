Видео: Пользователи Fасеbооk приготовились штурмовать Бермудский треугольник

Тысячи пользователей Fасеbооk собираются штурмовать одно из самых таинственных мест на планете Бермудский треугольник. Идея флешмоба — одолеть природную аномалию численностью интернет-завоевателей. Планируется, что уже 1 октября в плавание отправятся около сорока тысяч человек. Организаторы будут вести видеотрансляцию. Те, кто решил принять участие в проекте уже заявили, что раскроют тайну одного из самых загадочных мест на земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аналоги «Зоны 51» могут находиться в России.