Видео: Пользователи Fасеbооk приготовились штурмовать Бермудский треугольник

, 9:32 Эфирная новость 1

Более 17 тысяч пользователей Facebook и 24 тысячи заинтересованных решили штурмом взять таинственный Бермудский треугольник в Саргассовом море.

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Фото, видео : PA Images\TASS, 5-tv.ru

Тысячи пользователей Fасеbооk собираются штурмовать одно из самых таинственных мест на планете Бермудский треугольник. Идея флешмоба — одолеть природную аномалию численностью интернет-завоевателей. Планируется, что уже 1 октября в плавание отправятся около сорока тысяч человек. Организаторы будут вести видеотрансляцию. Те, кто решил принять участие в проекте уже заявили, что раскроют тайну одного из самых загадочных мест на земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что аналоги «Зоны 51» могут находиться в России.

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