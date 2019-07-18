Видео: 38 человек пострадали из-за поджога аниме-студии в Японии

В японском городе Киото по меньше мере 38 человек пострадали во время пожара, который произошел на студии аниме Kyoto Animation. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое.

По информации агентства, сотрудники студии получили серьезные травмы и были госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. На месте происшествия стражи правопорядка задержали мужчину с канистрой, в которой по не уточненной информации находился бензин или керосин. Сейчас он находится на допросе, где дает показания.

Сообщается, что трехэтажное здание, где произошел пожар, сильно обгорело. Пожарные до сих пор продолжают тушить огонь. Очевидцы говорят, что пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. Обстоятельства ЧП выясняются, так же как и мотивы предполагаемого преступника

Студия аниме Kyoto Animation известна такими сериалами, как «Меланхолия Харухи Судзумии», «Lucky Star», «K-On!», «Kanon», «Clannad» и многими другими.

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