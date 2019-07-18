«Издержки»: чиновникам потребовалась справка о том, что Стругацкий был писателем

Комитету по культуре в Санкт-Петербурге неожиданно потребовалась справка о том, что автор известных романов — Борис Стругацкий — действительно был писателем. Такая ситуация создалась из-за того, что поклонники таланта Стругацкого решили установить мемориальную доску на доме, расположенном на улице Победы, 4. Именно здесь жил автор, в компетенциях которого вдруг «усомнились» чиновники.

Однако в Союзе писателей Санкт-Петербурга к запросу отнеслись с пониманием, сославшись на бюрократические издержки.

«Вот у них есть перечень справок, которые нужны, чтобы установить доску, за них чиновники переступить не могут. Я даже представить себе такую ситуацию не могу, чтобы кто-то не знал в нашей стране, кто такие братья Стругацкие», — сказал в беседе с 5-tv.ru председатель союза Сергей Арно.

Однако при этом он отметил, что не знает, как бы развернулась ситуация в случае, если Борис Стругацкий не состоял в союзе.

В свою очередь, в самом комитете по культуре ТАСС пояснили, что документ нужен по совершенно объективной причине: в биографиях выдающихся людей почти всегда есть спорные нюансы. Например, псевдонимы или неверные данные о дате или месте рождения.

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