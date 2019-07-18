Застрявшие в московском «Шереметьево» школьники вылетели во Владивосток

Окола ста школьников, среди которых 40 иностранцев, больше двенадцати часов провели в аэропорту Шереметьево. Их ждали во всеросийском детском лагере «Океан».

Рейс Москва-Владивосток должен был вылететь еще накануне — в 18.25 по московскому времени. Однако его задержали. Как выяснилось позже — из-за поломки лайнера. В итоге, дети до поздней ночи находились в зоне вылета, без еды и каких-либо удобств. Мест на всех не хватило даже в зале ожидания.

Уже под утро, школьников все же покормили. Кого-то разместили в освободившихся гостиничных номерах. Остальных проводили в комнаты отдыха бизнесс-класса. Около восьми утра все пассажиры все же вылетели во Владивосток резервным бортом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, рассказывал о проблемах столичного «Шереметьево» с траспортировкой багажа пассажиров. Как заявили в воздушной гавани, в высокий туристический сезон не хватает, аж, 400 грузчиков.