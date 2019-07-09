«Шереметьево» не хватает 400 грузчиков для стабилизации ситуации с багажом

В аэропорту «Шереметьево» в понедельник, 8 июля, подтвердили в условиях багажного коллапса отдельным сотрудникам на погрузке действительно заплатили в июне 200 тысяч рублей, но таких — единицы. В самый разгар сезона отпусков не хватает, внимание, 400 грузчиков.

А это значит, что первая же нештатная ситуация, например, ливень — и столпотворение повторится. В «Шереметьево» в понедельник, когда загрузка традиционно минимальная, поспешили показать: все под контролем. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин посмотрел и засомневался. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по фактам задержки багажа в «Шереметьево» возбуждены 18 административных дел.