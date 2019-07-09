«Шереметьево» не хватает 400 грузчиков для стабилизации ситуации с багажом

, 7:36 Эфирная новость 21

При этом в аэропорту уверяют, грузчикам повысили зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Несмотря на это, решить проблемы с задержками выдачи багажа до сих пор не удалось.

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Фото, видео : ТАСС / Станислав Красильников, Пятый канал

В аэропорту «Шереметьево» в понедельник, 8 июля, подтвердили в условиях багажного коллапса отдельным сотрудникам на погрузке действительно заплатили в июне 200 тысяч рублей, но таких — единицы. В самый разгар сезона отпусков не хватает, внимание, 400 грузчиков.

А это значит, что первая же нештатная ситуация, например, ливень — и столпотворение повторится. В «Шереметьево» в понедельник, когда загрузка традиционно минимальная, поспешили показать: все под контролем. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин посмотрел и засомневался. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по фактам задержки багажа в «Шереметьево» возбуждены 18 административных дел.

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