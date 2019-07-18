Отдыхающие на пляже в США спасли от гибели стаю горбатых китов

В американском штате Джорджия отдыхающие с острова Святого Симонса спасли от гибели целую стаю горбатых китов.

Несколько десятков животных оказались на мелководье и не смогли самостоятельно вернуться в океан. Люди бросились на помощь. Они стали выталкивать китов обратно на глубину.

В итоге все закончилось благополучно. По словам ученых, животные скорее всего сбились с привычного маршрута и подошли слишком близко к берегу. Дезориентировать их мог обычный судовой гидролокатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как дельфиненок в Италии попросил туристов спасти его маму с мелководья. Молодой дельфин подплыл очень близко к берегу одного из пляжей. Сначала отдыхающие решили, что малыш просто ласкается и играет с ними.