Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально начали супружескую жизнь еще осенью 2018 года, однако до июля 2019-го отметить это событие им никак ее удавалось из-за беременности телеведущей и рождения их с Топаловым первенца. Теперь же, когда малыш немного подрос, счастливые родители решили наконец устроить свадебное торжество, первые же кадры с которого привели в невероятный восторг всех поклонников пары.

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Отметить радостное событие Влад и Регина решили в итальянском Сорренто. В Instagram уже появились видео самых волнующих моментов праздника — обмена молодоженов кольцами и первого танца. Стоит отметить, что одним танцевальным номером Топалов и Тодоренко не ограничились. Пара решила не выбирать между классическим вальсом и креативной хореографией, а потому исполнила оба танца. Для более динамичного танца молодожены выбрали трек Shape of you Эда Ширана.

Не обошлось и без традиционного бросания букета невесты. Поймала его бывшая коллега Регины по тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк. Об этом теледива незамедлительно рассказала в соцсети.

На всех доступных публике видео Влад и Регина буквально сияют от счастья. Их настроение разделяют фанаты, которые активно поздравляют пару в социальных сетях. Тем временем нашлось место и критике. В сети фанаты в пух и прах разнесли свадебное платье Тодоренко с длинными рукавами и шлейфом.

Топалов на собственную свадьбу прибыл в черных брюках и белоснежном пиджаке. Однако был ли этот образ задуман изначально, остается только догадываться — ранее певец сообщал о том, что чемодан, в котором находился его свадебный костюм, был утерян во время перелета.