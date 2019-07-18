Как будут выглядеть в старости испугавшиеся Face App политики США — фото

, 14:30 Фото 102

Член сената американского конгресса Чак Шумер назвал российское приложение «угрозой национальной безопасности страны».

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Фото, видео : Li Muzi, Bill Ingalls, Richard Ellis / www.globallookpress.com

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер наверняка не зря испугался российского приложения Face App, которое значительно «старит» людей, и даже назвал его «угрозой национальной безопасности страны». Второй момент, конечно, под вопросом, однако 5-tv.ru решил провести эксперимент и «обработать» снимок сенатора при помощи приложения.

В результате нейронная технология редактирования фотографий превратила и без того пожилого Шумера в еще более «зрелого» человека. Сейчас политику 68 лет, но, стоит признать, что выглядит он весьма неплохо. Face App же эту ситуацию, мягко говоря, исправил.

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Кроме того 5-tv.ru проделал такой же эксперимент со снимками американского лидера Дональда Трампа, вице-президента США Майка Пенса и временного президента сената — Чака Гресли. Результат, что называется, оцените сами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чак Шумер направил письмо в адрес руководства Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии с жалобой на российское приложение. 

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