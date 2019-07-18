«Высший пилотаж»: Алина Загитова присоединилась к BottleCapChallenge

, 13:59 Видео 28

Российская фигуристка открыла бутылку с водой чемпионским коньком.

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Фото, видео : Instagram @azagitova

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила присоединиться к BottleCapChallenge. Ранее в челлендже уже приняли участие звезды шоу-бизнеса Павел Воля, Нюша, экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова и другие.

Спортсменка поделилась с подписчиками роликом в Instagram, где она на льду открывает бутылку с водой коньком с разворота. Поклонники пришли в восторг от видео, отметив мастерство Алины и не забыв упомянуть о ее внешности:

«Супер! Лучший #bottlecapchallenge»;

«Ты прекрасна во всем что делаешь»;

«Алиночка, высший пилотаж»;

«Я же говорю мастер во всем!»

«Алина — огонь🔥! Какая же красивая!» — оставили комментарии фолловеры.

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Сейчас олимпийская чемпионка готовит короткую программу на следующий сезон. Алина Загитова предстанет в образе девушки, страдающей от неудавшихся отношений, под композицию Ясмин Леви Me Voy, что в переводе с испанского означает «Я ухожу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша впервые показала своему дедушке SnapChat.

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