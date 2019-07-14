Милое видео: Нюша впервые показала своему дедушке SnapChat

Певица Нюша совсем недавно впервые стала мамой. Актриса время от времени делится со своими поклонниками моментами из жизни маленькой дочки. Однако на этот раз звезда решила уделить внимание старшему поколению своей семьи — и поделилась видео с домашнего праздника.

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Для записи видео в сторис Нюша использовала фильтр из SnapChat — маску собаки. Дедушка певицы, который впервые увидел приложение, очень удивился, когда обнаружил на экране смартфона свое изображение.

«А это что у меня такое на носу? Или это у тебя там? А для чего это? Просто смешно чтобы было?» — принялся расспрашивать он.

Рассказала Нюша и о том, как подрастает ее дочь. В основной ленте аккаунта певица разместила снимки, на которых она играет с малышкой.

Instagram @nyusha_nyusha

Также звезда поведала, что девочке очень нравится «песня про варенье» из мультфильма «Маша и Медведь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша поделилась необычным исполнением BottleCapChallenge.