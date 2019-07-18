Королевский инсайдер: Меган Маркл через год будет снова беременна

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Герцог и герцогиня Сассекские уже думают о втором наследнике — впрочем, зачатие придется отложить как минимум до поздней осени.

Фото : Frank Molter / www.globallookpress.com

Два месяца назад Меган Маркл родила принцу Гарри сына Арчи. Как отмечает сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на The Daily Express, в 2020-м у него может появиться братик или сестричка.

Эксперты по британской королевской семье, опираясь на сведения инсайдеров, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл всегда хотели иметь большую семью и останавливаться на одном ребенке точно не планируют.

«Я полагаю, что к этому же времени в будущем году Меган уже будет беременна. Осенью у них поездка в Африку, будет очень много дел, так что после нее», — заявляет Мелани Бромли.

Букмекеры уже принимают ставки на появление второго ребенка герцогов Сассекских в 2020 году.

Сейчас Меган Маркл восстанавливается после родов и постепенно возвращается к делам. Недавно она посетила Уимблдонский турнир, матч по поло и премьеру нового «Короля Льва» — ведь теперь семейной паре необходимо разбираться в мультфильмах.

Ранее принц Гарри рассказал о первых успехах сына Арчи.

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