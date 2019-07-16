Принц Гарри похвастался первыми успехами сына Арчи

Сыну герцогов Сассекских недавно исполнилось два с половиной месяца. Родители подмечают каждое новое движение Арчи и радуются его достижениям.

На лондонской премьере фильма «Король Лев» у принца Гарри выдалась возможность похвастаться успехами ребенка перед звездной парой Бейонсе и ее мужем Джей Зи, пишут 7дней.ру. Певица отметила, что Арчи «просто потрясающе красив». На что принц Гарри с упоением стал рассказывать о достижениях мальчика.

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По словам герцога Сассекского, Арчи уже научился держать головку, а также малыш быстро набирает вес и растет не по дням, а по часам. А все благодаря тому, считает Гарри, что Меган Маркл кормит сына грудью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Меган Маркл нет фитнес-тренера, стилиста и толпы нянек. По словам источника, приближенного к королевской чете, Меган среди своих прозвали — «приземленная герцогиня». Утверждают, что она без помощи повара готовит себе еду, а также не прибегает к услугам стилистов.