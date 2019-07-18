«Звезда в шоке» голыми руками пособирал мусор на Байкале — видео

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Сергей Зверев возмущен «свинством» отдыхающих на берегах самого глубокого озера в мире.

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Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @zverevsuperstar

Эпатажный стилист Сергей Зверев привлекает внимание общественности к проблеме загрязнения озера Байкал различными способами. Так, в начале марта шоумен встал на Красной площади с плакатом: «Против строительства завода на Байкале». Однако простоял он там недолго — за нарушение правила проведения пикета он был вызван в полицию, затем в суд, и в итоге заплатил штраф 15 тысяч рублей. Примечательно, что и на свою маленькую акцию протеста, и в эти инстанции он неизменно являлся в большой короне позолоченной короне.

Но на этот раз 55-летний Зверев решил стать обычным волонтером — без украшений на голове, ярких неоднозначных костюмов и прочей свойственной ему атрибутики.

Облачившись в теплый спортивный костюм и кроссовки, известный стилист, сидя на корточках, голыми руками стал собирать в полиэтиленовый пакет брошенные картофельные очистки, сигаретные пачки, объедки и прочие предметы жизнедеятельности отдыхавших на берегу озера.

«Это не художественный фильм — это как есть. Ни стыда, ни совести у людей нет. И так вся природа погибает, все погибает. Позорище! А если с детьми они отдыхали, представляете, они все это видели, эту пьянку», — рассказывает Зверев в ролике, который он разместил в Instagram.

Подписчики похвалили кумира за то, что он не брезгует заниматься таким делом, и отметили, что «никакая корона не мешает ему оставаться человеком».

Ранее сын Сергея Зверева ушел в монастырь из-за обиды на своего звездного приемного отца.

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