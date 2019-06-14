«Он должен меня простить»: Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь из-за обиды на своего звездного приемного отца. Причиной стало недавнее интервью 55-летнего стилиста, в котором тот обвинил 25-летнего отпрыска в криминальных поступках и желании нажиться на знаменитой фамилии.

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«Я захотел уйти в монастырь, потому что я внимательно посмотрел интервью с отцом. Мне показалось, что меня никто не понимает. Я как маленький ребенок. Если он любит меня, он должен меня простить», — приводит слова молодого человека KP.RU.

Instagram @sergeyzverev

По его мнению, отец нелестно отзывался о его нынешней — второй жене. После этого Зверев-младший отключил все телефоны и теперь живет в келье, помогая монахам по хозяйству.

«Я хочу уйти от всего мирского, от негатива, от непонимания с отцом, который меня вообще не слышит», — сказал он.

Двумя месяцами ранее сын Зверева в одном из интервью высказал, что отец должен купить ему жилье, так как у него нет своего. При этом молодой человек якобы не претендует на трехкомнатную квартиру на Тверской улице в Москве.

Ранее 5-tv.ru передавал, за что суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей.