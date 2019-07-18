Россия заявила о готовности поставить в Турцию Су-35

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Главное в данном вопросе — желание Анкары, подчеркнул глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Фото : ТАСС / Марина Лысцева

Россия готова поставить в Турцию многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары имеется такое желание. Об этом в четверг, 18 июля, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — сказал Чемезов.

Как, в свою очередь, сообщает агентство со ссылкой на собственный военный источник в Турции, президент страны Тайип Эрдоган в ближайшее время оценит данное предложение и после этого выступит с соответствующим заявлением. Пока же говорить о покупке истребителей турецкой стороной преждевременно, подчеркнул инсайдер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пригрозили Турции санкциями в случае, если страна решится на приобретение российских ЗРК С-400 «Триумф». Ограничение заключается в прекращении поставок американских F-35. В ответ на это Москва предложила обеспечить Анкару истребителями пятого поколения Су-57.

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