Мария Порошина выложила в сеть пляжное фото в бикини

Мария Порошина поделилась с поклонниками пляжным фото с бикини. На опубликованном в Instagram снимке актриса стоит с одной из дочерей. Обе в купальниках. Подписчики не перестают удивляться и восхищаться прекрасной фигурой многодетной мамы, которая родила пятого ребенка всего несколько месяцев назад.

Instagram @mashaaporoshina

«Классно выглядит многодетная мамочка!»

«Вау! Стройняшка! Гениальные способности! Радуйте нас, продолжайте спасать мир красотой!»

«Красавица! Как так удается сохраниться?»

«Как вы сохраняете такую потрясающую фигуру?»

«Позитивные солнечные девчонки!!!»

«Шикарная женщина!»

«Моя Марусечка! Ты лучше всех…», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина, сразила поклонников фотографией в красном платье, сделанной на в детском центре «Орленок» в Туапсе во время Фестиваля визуальных искусств.