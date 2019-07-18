Путин назвал главное условие завершение конфликта в Донбассе

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В Петербурге прошла встреча президента России и руководителя политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

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Фото, видео : © РИА Новости / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург в четверг, 18 июля, провел встречу с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В ходе беседы глава государства в очередной раз подчеркнул, что завершить конфликт в Донбассе может только диалог украинских властей и властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Путин отметил, что Москва со своей стороны прилагала и будет прилагать все возможное, «чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством». Также он поддержал к обсуждению и разрешению конфликта европейских партнеров.

На встрече Виктор Медведчук рассказал о своей поездке в Страсбург, где он депутатам Европарламента представил основанный на Минских соглашениях план по урегулированию конфликта в Донбассе.

«То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России в среду, 17 июля, подписал указ расширяющий географию жителей юго-востока Украины, которые могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Сегодня МИД Незалежной выразил протест, назвав данный указ — «неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности для всего европейского континента».

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