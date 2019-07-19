Видео: Фестиваль «Нашествие» стартовал в Тверской области

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Фестиваль откроют группировка «Ленинград», Глеб Самойлов с симфоническим оркестром и «Северный флот».

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Фото, видео : ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

Поклонники русского рока съезжаются в Тверскую область. В четверг, 18 июля, в селе Большое Завидово стартовал один из крупнейших музыкальных фестивалей России — «Нашествие». В этом году он отмечает 20-летие, и в честь юбилея организаторы решили на день продлить праздник.

Впервые «Нашествие» открывается не в пятницу, а в четверг. Вечером 18 июля на главной сцене выступили «Ленинград» и Глеб Самойлов с оркестром. Основная программа начнется 19 июля, артисты будут играть с самого утра и до поздней ночи сразу на трех сценах. В этом году у фестиваля рекордно длинный «лайн-ап» — больше 140 как широко известных, так и начинающих рок-команд.

Несмотря на мрачные прогнозы синоптиков — ожидаются ливни и грозы — у организаторов, участников и гостей самое оптимистичное настроение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что станцию «Маяковская» в Москве закрыли в час пик ради съемок клипа.

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