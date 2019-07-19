Станцию «Маяковская» в Москве закрыли в час пик ради съемок клипа

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Творческая команда певца JONY несколько часов провела на платформе одной из центральных станций столичного метро.

Фото : ТАСС / Николай Галкин

Вечером 17 июля была закрыта станция московского метрополитена «Маяковская». Пассажиры были неприятно удивлены этим обстоятельством в час пик, пишет StarHit.

Позже выяснилось, что на платформе станции проходят съемки клипа с участием популярного артиста JONY. Процесс продолжался несколько часов. Поезда все это время проезжали «Маяковскую» без остановок.

Как заявили представители певца, съемки были согласованы с Департаментом транспорта и администрацией подземки. Продюсер музыканта отметил, что команда JONY готовит промо-видео для нового проекта, которым занимались последние полгода.

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JONY стал популярен в сети после выхода песен «Пустой стакан» и «Френдзона». Сейчас артист сотрудничает с лейблом Raava Music.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандальных пиар-компаниях звезд шоу-бизнеса.

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