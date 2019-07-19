Российское приложение FaceApp в США назвали угрозой. Есть ли у подозрений основания?

, 5:52 Эфирная новость 22

Сенатор Чак Шумер увидел опасность в российской программе, «состаривающей» фото людей. Он попросил ФБР разобраться с приложением, которое по его мнению, может похищать персональные данные американцев.

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Фото, видео : Andrey Arkusha / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Популярное приложение для смартфонов FaceApp, которое «старит» портреты, оказалось тестом на русофобию — действует, как ладан на неприкаянных. Первыми тревогу забили радикально настроенные украинцы — приложение российское, значит оно не просто вас развлекает, но работает на спецслужбы.

Следом испугались — поляки, далее забила тревогу британская пресса и вот апофеоз — лидер демократов в Сенате США попросил ФБР проверить программу на угрозу национальной безопасности. Или у подозрений есть основания. В вопросе разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в старости будут выглядеть Бузова, Волочкова и другие звезды.

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