Страх и ужас! Как в старости будут выглядеть Бузова, Волочкова и другие звезды?

, 5:01 Фото 158

Отечественный шоу-бизнес не отстает от модных трендов соцсетей: многие открыли для себя приложение FaceApp.

Фото : Instagram @reginatodorenko

Выпущенное еще два года назад приложение FасеАpp снова на пике популярности. Помимо обычного редактирования фотографии, здесь можно искусственно состарить лицо. Пользователи соцсетей попробовали так сделать не только с собой, но еще и со знаменитостями.

Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Бузова и Лобода до сих пор делают губы «уточкой» и втягивают щеки, чтобы скулы были острее. В старости такие выкрутасы явно не к лицу!

Ольга БузоваОльга Бузова. Instagram @buzova86
Светлана ЛободаСветлана Лобода. Instagram @lobodaofficial

А вот Волочковой удается сохранить былую привлекательность.

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова. Instagram @volochkova_art

Но лучше всего получается у Тодоренко, Ивлеевой и Лорак. Хотя…

Регина Тодоренко. Регина Тодоренко. Instagram @reginatodorenko
Настя ИвлееваНастя Ивлеева. Instagram @nastyaivleeva
Ани ЛоракАни Лорак. Instagram @anilorak

По данным аналитического сервиса App Annie, популярность приложения FaceApp растет с июля этого года. Все началось в ЮАР, затем перешло в Россию и далее в США и Европу.

Приложение FaceApp в 2017-м создал Ярослав Гончаров — бывший сотрудник «Яндекса». Кроме эффекта старения, в редакторе можно изменить свет, цвет и контраст фотографии, а также использовать омоложение. Приложение может изменить выражение лица, например, добавив или убрав улыбку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды сами себя старят с помощью FaceApp.

Читайте также

+13° Днём +22°
Ночью +12°
62.81
-0.02 70.68
-0.18
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

6:13
Видео: Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
5:59
«Ночь безумия»: Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения
5:38
Видео: Дацик попал в аварию, отправившись на борьбу с проституцией
5:19
Милонов предложил бесплатно пускать в бани тех, у кого отключили горячую воду
5:01
Страх и ужас! Как в старости будут выглядеть Бузова, Волочкова и другие звезды?
4:39
«Потерял сознание!»: Мужчины в восторге от соблазнительного танца Серябкиной на стуле

Сейчас читают

Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!
«Потерял сознание!»: Мужчины в восторге от соблазнительного танца Серябкиной на стуле
Бари Алибасов набросился с кулаками на подругу в эфире шоу

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги