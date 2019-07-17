Страх и ужас! Как в старости будут выглядеть Бузова, Волочкова и другие звезды?

Выпущенное еще два года назад приложение FасеАpp снова на пике популярности. Помимо обычного редактирования фотографии, здесь можно искусственно состарить лицо. Пользователи соцсетей попробовали так сделать не только с собой, но еще и со знаменитостями.

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Бузова и Лобода до сих пор делают губы «уточкой» и втягивают щеки, чтобы скулы были острее. В старости такие выкрутасы явно не к лицу!

Ольга Бузова. Instagram @buzova86

Светлана Лобода. Instagram @lobodaofficial

А вот Волочковой удается сохранить былую привлекательность.

Анастасия Волочкова. Instagram @volochkova_art

Но лучше всего получается у Тодоренко, Ивлеевой и Лорак. Хотя…

Регина Тодоренко. Instagram @reginatodorenko

Настя Ивлеева. Instagram @nastyaivleeva

Ани Лорак. Instagram @anilorak

По данным аналитического сервиса App Annie, популярность приложения FaceApp растет с июля этого года. Все началось в ЮАР, затем перешло в Россию и далее в США и Европу.

Приложение FaceApp в 2017-м создал Ярослав Гончаров — бывший сотрудник «Яндекса». Кроме эффекта старения, в редакторе можно изменить свет, цвет и контраст фотографии, а также использовать омоложение. Приложение может изменить выражение лица, например, добавив или убрав улыбку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские звезды сами себя старят с помощью FaceApp.