Пассажиры пожаловались на многочасовую задержку рейса из Москвы в Анталью

Пассажиры пожаловались на многочасовую задержку рейса из «Внуково» в турецкую Анталью.

По их словам, вылет из московского аэропорта должен был состояться в 5:40, однако его несколько раз переносили. Десяткам людей пришлось находиться в зоне выхода на посадку, некоторые из них с маленькими детьми.

Позже стало известно, что около 22:30 на рейс началась посадка и пассажиры скоро вылетят в Турцию. Задержка была вызвана техническими причинами. Во время ожидания людям были предоставлены напитки и горячее питание, как того требуют федеральные авиационные правила и стандарты авиакомпании.

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