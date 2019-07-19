Видео: Сергей Шнуров дал прощальный концерт на «Нашествии»

, 10:09 Эфирная новость 77

В Тверской области стартовал юбилейный фестиваль рока. Ливни и грозы никого не испугали. В Завидово сейчас жарко.

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Фото, видео : Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Тверской области — настоящее нашествие поклонников русского рока. В селе Большое Завидово накануне вечером стартовал один из крупнейших музыкальных фестивалей России.

В этом году он отмечает 20-летие, и в честь юбилея организаторы решили на день продлить праздник. Впервые «Нашествие» открылось не в пятницу, а в четверг. И сразу с выступления народно-избранного президента рок-фестиваля — Сергея Шнурова. Лидер группировки Ленинград дал прощальный концерт.

Недавно Шнуров объявил о роспуске легендарной группы. Но несмотря на это, а также мрачные прогнозы синоптиков —ливни и грозы — у организаторов, участников и гостей самое оптимистичное настроение. Надежда Алешкина узнала, почему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом году у фестиваля рекордно длинный «лайн-ап» — больше 140 как широко известных, так и начинающих рок-команд.

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