Здравствуй, Ренессанс! Программа AI Portraits Ars превращает фото в старинные портреты

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Специалисты из Милана разработали сервис, позволяющий сделать из любого фото или видео произведение искусства.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев, YouTube @Mauro Martino

Кажется, социальные сети ожидает еще один флешмоб — разработчики из Милана создали программу, превращающую фотографии и видеозаписи в портреты. Разработка, названная AI Portraits Ars, была представлена специалистами Миланского политехнического института и лаборатории искусственного интеллекта.

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Разработчики даже представили видео, демонстрирующее работу сервиса. Кадр разделен на две половины. Слева на экране транслируются оригинальные фрагменты видео, а справа показан результат обработки программой — изображение, имитирующее работу художников эпохи Ренессанса.

Стоит отметить, что разработка практически игнорирует эмоции героев, в особенности это заметно, когда в исходном файле кто-то улыбается. Авторы AI Portraits Ars объясняют это тем, что в период Ренессанса портретисты в основном изображали своих заказчиков без каких-либо эмоций на лице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одном популярном в последнее время приложении для изменения фото — FaceApp. Российский сервис искусственно старит людей на снимках.

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